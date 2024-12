Bourita reçoit le ministre djiboutien des AE, porteur d’un message écrit à SM le Roi du président de son pays

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mardi à Rabat, le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, porteur d’un message écrit du président de la République de Djibouti, M. Ismaïl Omar Guelleh, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Youssouf a affirmé que la République de Djibouti et le Royaume du Maroc entretiennent des relations solides basées sur le respect mutuel et la fraternité panarabe et de l’Islam, notant que les deux pays jouissent d’un sage leadership sous la conduite de leurs dirigeants, qui consacre les efforts visant à instaurer les bases de la bonne gouvernance et du développement, pour le bien-être et la prospérité de leurs peuples.

Le Royaume n’a ménagé aucun effort pour accompagner le Djibouti dans son processus de développement, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur, en ouvrant les portes de ses universités aux étudiants djiboutiens, a-t-il souligné, passant en revue les différents domaines de coopération entre les deux pays frères, notamment le domaine bancaire, le secteur de la construction et les domaines de l’investissement, du tourisme et de l’hôtellerie.

A cet égard, le chef de la diplomatie djiboutienne a indiqué que son pays considère le Maroc comme un modèle de développement et aspire à tirer profit de son expérience.

Par la même occasion, il a évoqué sa candidature au poste du président de la Commission de l’Union africaine, succédant au président Moussa Mohamed Faki, dont le mandat s’achève en février prochain, ajoutant dans ce sens qu’il souhaite bénéficier du soutien du Maroc pour appuyer sa candidature.

Il a, également, mis l’accent sur les multiples défis complexes auxquels le continent est confronté, exprimant sa prise de conscience de l’ampleur de la responsabilité et des aspirations des peuples et des pays africains.

