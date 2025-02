Bensaid souligne à Jeddah le rôle de SM le Roi dans le soutien constant à la cause et au peuple palestiniens

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné, mercredi à Jeddah, en Arabie Saoudite, le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le soutien constant à la cause et au peuple palestiniens.

Dans une allocution au nom du Royaume du Maroc lors de la 13e réunion des ministres de la Culture dans le monde islamique, M. Bensaid a relevé le rôle crucial de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi, dans la préservation de l’identité culturelle et civilisationnelle de la Ville Sainte.

Il a mis en avant les projets et programmes mis en œuvre par l’Agence au profit des Maqdessis, notamment dans les domaines de la préservation du patrimoine, de la réhabilitation de l’infrastructure culturelle et de l’appui aux secteurs créatifs, ajoutant que ces actions illustrent l’engagement immuable du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, en faveur de la défense d’Al-Qods et de l’appui à la résistance de ses habitants.

Le ministre a également mis en lumière les efforts consentis en vue de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel dans le monde islamique, évoquant les réalisations accomplies dans le cadre du Comité du patrimoine culturel dans le monde islamique.

Ces actions ont été couronnées par l’inscription de 117 éléments du patrimoine matériel et immatériel sur la liste de l’ICESCO, dont plusieurs éléments marocains, confortant ainsi le positionnement du Royaume à l’avant-garde des pays œuvrant à la protection et à la préservation de l’héritage culturel, a-t-il ajouté.

La conférence des ministres de la Culture dans le monde islamique constitue une plateforme stratégique pour le renforcement de la coopération culturelle entre les Etats membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à la faveur du lancement de projets et de programmes visant à mettre en avant l’identité culturelle islamique et la promotion des industries culturelles et créatives ainsi que le soutien au développement durable à travers la culture.

