Bank Of Africa améliore son PNB de 4% en 2021

Le produit net bancaire (PNB) de Bank Of Africa (BOA) a atteint plus de 14,54 milliards de dirhams (MMDH) en 2021, en croissance de 4% par rapport à l’exercice 2020.

Dans une communication financière, BOA fait état d’une dynamique de reprise confirmée par une amélioration des revenus du Groupe et de la Banque au Maroc avec un PNB en hausse de +4% en consolidé et de +9,6% en social à fin décembre 2021.

L’activité commerciale du groupe a affiché un rebond au titre de l’année 2021 avec une croissance des dépôts de la clientèle de +6,5% en consolidé et de +6% en social, y compris les repos les dépôts évoluent de +5,8% et 5% respectivement, et une augmentation des crédits à la clientèle de +4,3% en consolidé et en social, en incluant les Resales, les crédits en consolidé ressortent en hausse de +1,5% et stables en social.

S’agissant des faits marquants du T4-2021, BOA indique que dans la continuité de sa stratégie de digitalisation des produits et services bancaires, « BMCE Direct » s’enrichit du service de souscription en ligne à la gamme de produits de bancassurance proposés par la Banque, notamment épargne retraite et épargne éducation.

La Banque rappelle aussi le lancement de « Mazaya Al Mowadaf », offre destinée aux fonctionnaires du secteur public et semi-public, matérialisée par de multiples prestations digitalisées, ainsi que le lancement de la version française et arabe du chatbot KODI, conseiller digital sur Whatsapp for Business.

Il s’agit également de la signature d’une convention de coopération entre BOA et l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) pour encourager les investissements chinois en Afrique.

En outre, BOA a été élue « Best Bank in Morocco 2021 » – Banque Marocaine de l’Année 2021 – décerné par le prestigieux Magazine « The Banker » – Groupe Financial Times et ce, pour la 9ème fois depuis l’année 2000. La Banque a été aussi 1ère Banque certifiée ISO 45001 au Maroc et sur le continent africain dans le domaine de la santé, sécurité et pour le bien-être au travail, à l’issue de l’Audit de certification par le Bureau Veritas Certification.

Aussi, Eurafric Information, filiale IT de BOA, a été primée « Top Employer » par le prestigieux organisme international Top Employers Institute et ce, pour la 3ème année consécutive.

LR/MAP