Baisse de 5% des décès liés aux accidents de la circulation en 2022 (Abdeljalil)

Le nombre des décès liés aux accidents de la circulation a enregistré en 2022 une baisse de 5% par rapport à 2021 et de 7,3% par rapport à 2015, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil.

Le ministre, qui présidait les travaux de la 8ème session du Conseil d’administration de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), a indiqué que l’analyse des données statistiques des accidents corporels de la circulation pour l’année 2022 par rapport à 2021 et à 2015 (année de référence) démontre que le taux de mortalité par catégorie évolue dans un sens positif, à l’exception des usagers de deux roues, pour lesquels des mesures collectives sont à mettre en place afin de protéger cette catégorie.

Le nombre de décès parmi cette catégorie vulnérable des usagers de la route a augmenté de 31,1% entre 2015 et 2022, a précisé le ministre cité dans un communiqué du ministère du Transport et de la Logistique.

À cet égard, M. Abdeljalil a souligné l’importance d’accélérer la mise en œuvre du plan intégré “Safe Moto”, qui comprend un ensemble de mesures visant à renforcer la sécurité routière des différentes catégories des deux roues, notamment le port du casque de protection et le respect du code de la route.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que la tenue de cette session du Conseil d’administration qui constitue une occasion opportune pour apporter le soutien nécessaire à la NARSA, coïncide avec l’approche de la fin de la 4ème année depuis la création de l’Agence Nationale de la Sécurité Routière, une période qui a permis de poursuivre la mise en œuvre de ses structures et de réaliser un ensemble de programmes et de projets structurants dans les deux axes liés à l’amélioration de la sécurité routière et de la qualité des services rendus aux usagers.

Au cours de cette réunion, il a été procédé à la présentation des projets structurants réalisés par la NARSA au cours de l’année 2022, notamment le plan national de contrôle 2022-2024, la participation à l’activation des comités régionaux de sécurité routière, la création et l’activation de l’attestation scolaire de sécurité routière, le lancement de l’organisation des ateliers de formation à l’utilisation du guide référentiel des aménagements routiers en milieu urbain, la poursuite de la mise en œuvre du programme de renouvellement du parc de transport routier et du programme de formation professionnelle des conducteurs professionnels, la mise en service du premier lot de radars fixes de nouvelle génération, le plan intégré de communication et de sensibilisation, et l’accélération de la transformation digitale.

LR/MAP