Aziz Akhannouch reçoit Sahiba Gafarova, présidente de l’Assemblée Nationale d’Azerbaïdjan

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a reçu, vendredi à Rabat, la présidente de l’Assemblée Nationale d’Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, avec laquelle il a eu des entretiens portant sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et du Président de la République d’Azerbaïdjan, S.E.M Ilham Aliyev.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction de la coopération fructueuse entre les deux pays, soulignant la nécessité de poursuivre l’action commune en vue de renforcer les échanges bilatéraux dans les différents domaines, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

La rencontre a également été l’occasion de saluer les bonnes relations politiques entre le Royaume du Maroc et la République d’Azerbaïdjan, marquées par le respect et le soutien mutuels, fait savoir le communiqué, notant que la République d’Azerbaïdjan apporte son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et aux positions du Maroc au sein des instances internationales.

LR/MAP