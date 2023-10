Assemblées annuelles BM/FMI | Entretiens entre Akhannouch et le président du Groupe de la BM

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu, lundi à Marrakech, des entretiens avec le président du Groupe de la Banque Mondiale (BM), Ajay Banga.

Cette entrevue, qui intervient en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la BM et du Fonds monétaire international (FMI), s’est déroulée en présence notamment de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah.

M. Banga prend part, aux côtés d’une importante délégation de la BM et du FMI, à ces Assemblées annuelles dont les travaux ont débuté, lundi à la cité ocre, avec la participation du gotha mondial de l’économie et de la finance, afin d’examiner les principaux enjeux liés aux politiques de financement, à la croissance économique et aux changements climatiques.

