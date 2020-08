Orange | L’amour en capsules et fibre médicale (Spécial FDT 2020)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Yves Gauthier Hendrik Kasteel

Depuis le début de la crise sanitaire due au nouveau Coronavirus (Covid-19) et tout au long de la période de confinement qui s’en est suivie, Orange Maroc, grâce à sa signature «Vous rapprocher de l’essentiel», a proposé de partager des messages qui ont permis aux citoyens de garder le contact avec leurs familles à travers des capsules télévisées pendant le mois de Ramadan.

Pour participer à cette opération, il suffisait de poster son message sur la plateforme «Dima9rab.com». En entreprise solidaire, Orange Maroc à la tête de laquelle officiait Yves Gauthier en tant que Directeur Général, avant que Hendrik Kasteel ne lui succède mercredi 29 juillet 2020, a pris en charge l’hébergement du corps médical du CHU Ibn Rochd ainsi que celui de l’Hôpital Moulay Youssef dans des hôtels à Casablanca pendant toute la période du confinement, pour éviter toute contamination de leurs familles et leurs proches, tout en leur fournissant des masques pour les soutenir dans ce contexte de crise.

S’inscrivant dans le cadre de la mobilisation nationale collective afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 et servir l’intérêt général, Orange Maroc a offert, à titre gracieux, l’accès à tous les sites et plateformes d’enseignement et de formation à distance, mis en place par le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, suite à la suspension des cours en présentiel. Orange Maroc a également lancé des offres dédiées, ainsi que des solutions et services adaptés aux besoins spécifiques des entreprises marocaines, pour lesquelles les services télécoms et digitaux constituent des enjeux majeurs.

Cette initiative d’Orange Maroc a démontré l’engagement de l’opérateur à accompagner les PME et TPE marocaines, poumon de l’économie nationale, dans le développement de leur activité en s’adaptant à la réalité et spécificités de chaque secteur d’activité. Face à l’épidémie de la Covid-19, Orange Maroc a fait preuve d’un engagement et d’une mobilisation exemplaires.

ML