Lydec | Ces petites attentions qui font la différence… (Spécial FDT 2020)

Lydec a mis en place un dispositif spécial-Covid-19. Dans le souci d’assurer une protection maximale à ses employés comme à ses clients, Lydec a recommandé à ces derniers de limiter au maximum les déplacements en agence et ce, dès l’annonce de l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire au Maroc.

Afin de maintenir la qualité de ses services durant cette période exceptionnelle, Lydec a mobilisé l’ensemble de ses ressources humaines et matérielles, tout en renforçant son offre digitale. En cohérence avec les décisions des autorités, Lydec a pris de nouvelles dispositions. Il fallait faciliter la relation client et en même temps, prendre en compte la situation financière des familles casablancaises.

Pour ce faire, Lydec a proposé des aménagements qui ont concerné les opérations de branchement-abonnement, la relève et le paiement des consommations. En ce qui concerne la relève des compteurs, cette opération a été suspendue à partir du 20 mars 2020.

C’est la raison pour laquelle, il a été recommandé aux clients de procéder, eux-mêmes, à la lecture de leurs index de consommation directement sur leurs compteurs, avant de les communiquer à Lydec. En cas d’impossibilité d’auto-relève, Lydec procédait à une estimation de consommation sur la base de l’historique des consommations antérieures. Tout au long de la période de confinement sanitaire, la distribution des factures papier a été suspendue et remplacée par un service e-facture, disponible via le site et l’application de Lydec ou encore à travers les applications mobiles bancaires.

Par ailleurs, les opérations de coupure d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca ont également été suspendues durant la période de confinement. Aujourd’hui et dans le cadre de la levée progressive du confinement annoncée par les autorités, Lydec a repris la lecture des compteurs d’eau et d’électricité dans le Grand Casablanca, dans le respect le plus strict des consignes sanitaires en vigueur sur l’ensemble du territoire national.

Dans un souci de proximité avec les Casablancais, Lydec a annoncé que les factures établies sur la base d’une estimation de consommations durant le confinement, ont été régularisées dans les factures des clients du mois de juin 2020, sur la base de leurs consommations réelles. Voilà qui met fin à toute tergiversation à ce sujet.

ML