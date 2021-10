2ème Réunion ministérielle UA-UE à kigali | Bourita s’entretient avec plusieurs ministres africains et européens

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à Kigali, en marge de sa participation à la seconde Réunion ministérielle préparatoire du prochain Sommet UE-UA prévu février prochain à Bruxelles, avec plusieurs ministres africains et européens des Affaires étrangères.

En marge de cette deuxième réunion ministérielle, M. Bourita a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues français, Jean-Yves Le Drian, belge, Sophie Wilmès, portugais, Augusto Santos Silva, danois, Jeppe Kofod, hongrois, Peter Szijjarto, maltais, Evarist Bartolo, mauritanien, Ismail Ould Cheikh Ahmed, gambien, Mamadou Tangara, sénégalaise, Aïssata Tall Sall et zambien, Stanley Kakubo.

Il s’est également entretenu avec les ministres comorien, Dhoihir Dhoulkamal, béninois, Aurélien Agbénonci, togolais, Robert Dussey, somalien, Mohamed Abdirizak, sud-soudanais, Mayiik Ayii deng, libérien, Dee-Maxwell Saah Kemayah, sierra-léonais, David Francis et centrafricaine, Sylvie Baïpo-Temon, ainsi qu’avec le Haut Représentant et Vice-Président de la Commission Européenne, Josep Borrell.

Les enjeux et perspectives de la coopération bilatérale ainsi que les défis communs ont été au centre des entretiens bilatéraux qui ont réuni M. Bourita et ses homologues africains et européens.

La seconde Réunion ministérielle préparatoire du 6ème Sommet UE-UA a été présidée conjointement par le Ministre des Affaires Étrangères de la RDC, M. Christophe Lutundula, dont le pays préside actuellement l’UA, et le Haut Représentant de l’Union Européenne pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité et Vice-Président de la Commission Européenne, M. Josep Borrell.

Lors de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de l’UE et de l’UA ont fait le point sur les progrès accomplis depuis le cinquième sommet UE-UA (Abidjan, 29-30 novembre 2017), en procédant à un échange de vues sur le partenariat UE-UA ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération.

LR/MAP