Youssoufia | Inauguration d’un tribunal de première instance

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un tribunal de première instance et une section de la justice de famille ont été inaugurés, vendredi à Youssoufia, en présence du ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader.

La réalisation de ces structures judiciaires, construites sur 13.000 m2, dont 8.594 m2 couverte, pour un coût global de 43,9 millions de dirhams, s’inscrit dans le cadre du Programme national de construction et de mise à niveau de nouveaux tribunaux, visant à assurer un meilleur accès à la Justice.

Le tribunal de première instance comporte 58 bureaux, 3 salles d’audience, des espaces d’accueil, 2 bureaux réservés aux responsables judiciaires, une salle de réunion, une autre pour la formation, deux salles multifonctions, en plus d’une mosquée, une buvette, un espace dédié aux archives et des espaces de détention.

De son côté, la section de la justice de famille comprend seize bureaux, deux salles d’audience et deux salles dédiées aux responsables judiciaires, outre un sous-sol comportant notamment six bureaux et un espace dédié aux archives.

La cérémonie d’inauguration officielle du tribunal de première instance et de la section de la justice de famille s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province de Youssoufia, de responsables judiciaires et d’élus locaux.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Ben Abdelkader s’est félicité de la réalisation de ces deux structures judiciaires qui viennent concrétiser la vision du ministère, qui veille à permettre aux composantes de la Justice de travailler dans de bonnes conditions.

Ces établissements sont des projets structurants dans l’espace de cette ville du point de vue de sa position géographique stratégique et de ses normes architecturales alliant authenticité et modernité, a-t-il relevé, faisant part de son admiration pour l’architecture de la section de la justice de famille, qui constitue un véritable joyau architectural.

Pour rappel, plusieurs projets sont en cours de réalisation dans le domaine judiciaire dans les provinces de Safi et de Youssoufia: la construction du tribunal de première instance et d’une section de la justice de famille à Essaouira (88,2 MDH), du centre du juge résident à El Hanchane (13,1 MDH), du centre du juge résident à Tamanar (8,8 MDH) et du centre du juge résident à Sebt Gzoula (8,2 MDH), ainsi que la mise à niveau du centre du juge résident à Chemaia (2,5 MDH) et de celui du juge résident à Jemaâ Shaim (3,6 MDH).

LR