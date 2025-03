Toulouse | Un Iftar sous le signe du partage et du vivre-ensemble

Partager Facebook

L’Association de la Jeunesse marocaine de Toulouse et le Consulat général du Royaume dans cette ville du sud ouest de la France ont organisé, samedi, un Iftar placé sous le signe du vivre-ensemble, du partage et de la solidarité.

Ce moment de convivialité, organisé dans la pure tradition marocaine, s’est déroulé en présence du Maire-Président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, accompagné de plusieurs élus de la ville, ainsi que de plus d’une centaine d’étudiants marocains.

Dans une allocution à cette occasion, la Consule générale du Maroc à Toulouse, Nadya Talmi a souligné que le mois sacré de Ramadan, véritable ode à la tolérance et au vivre ensemble, est l’occasion de mettre en exergue le modèle religieux de modération, de paix et de juste-milieu adopté par le Maroc.

La diplomate a également rappelé que les liens solides entre le Maroc et la France, la densité de leurs rapports humains, la position historique de soutien de la République française à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et le partenariat d’exception renforcé scellé par la Déclaration commune signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron, «constituent le socle d’une relation forte, résiliente et tournée vers l’avenir ».

Elle a en outre mis l’accent sur l’importance du rôle du tissu associatif marocain de la région du Sud-Ouest de la France dans cette dynamique nouvelle, particulièrement la jeunesse marocaine qui constitue un relai agissant dans le raffermissement de ces relations et qui crée de véritables ponts entre les deux pays.

Pour sa part, le Maire de Toulouse a souligné l’importance du mois sacré pour la communauté marocaine et exprimé tout le plaisir qu’il a de partager avec les étudiants marocains cet Iftar, rituel empreint de générosité et de gratitude.

« Toulouse, deuxième ville universitaire de France après Paris, a de la chance de compter parmi les 115 000 étudiants étrangers de la ville beaucoup d’étudiants marocains qui participent à l’enrichissement commun de la métropole», a-t-il souligné.

Moudenc a exprimé à son tour son attachement à l’amitié entre la France et le Maroc et au renforcement des relations bilatérales, rappelant sa grande satisfaction pour le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Président de l’Association de la Jeunesse marocaine de Toulouse, Mohamed Birouaine a, de son côté, insisté sur l’occasion qu’offre le mois sacré de Ramadan pour faire rayonner, particulièrement parmi les jeunes, les valeurs de l’Islam que sont l’entraide, la solidarité, le partage et l’ouverture sur l’autre.

Il a rappelé les réalisations de la jeune Association qui n’a que 18 mois d’existence mais qui compte déjà plus de 500 membres et qui a, à son actif, plusieurs initiatives et actions dont l’organisation réussie de la visite institutionnelle au Maroc du Parlement des Etudiants de Toulouse, effectuée en septembre 2024.

‘’Cet Iftar est une parfaite illustration du rôle que la communauté estudiantine marocaine de Toulouse joue pour favoriser le dialogue, l’échange entre les différentes religions et cultures et la diffusion des valeurs de paix », a indiqué M. Birouaine.

Le Consulat général de Toulouse a aussi organisé, vendredi, un Iftar réunissant les aînés de la communauté marocaine de la région du Sud Ouest de la France dans une ambiance de convivialité et de reconnaissance à cette première génération de MRE.

