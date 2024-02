Talbi El Alami s’entretient avec une délégation du Conseil de la Choura du Qatar

Partager Facebook

Le renforcement de la coopération parlementaire a été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami et une délégation du Conseil de la Choura de l’État du Qatar, conduite par la vice-présidente du Conseil, Hamda bint Hassan Al-Sulaiti.

Dans un communiqué, la Chambre des représentants indique que ces entretiens, auxquels a notamment pris part la présidente du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Qatar, Najwa Koukouss, ont été l’occasion de souligner les relations historiques entre le Royaume du Maroc et l’État du Qatar, ainsi que les liens de fraternité unissant les deux Chefs d’Etat.

Les discussions ont également porté sur les relations parlementaires solides et l’importance de les renforcer davantage par l’échange d’expériences, d’expertises et de visites de travail, ainsi qu’à travers la dynamisation du groupe d’amitié parlementaire et la coordination parlementaire régionale et internationale.

Ces entretiens interviennent dans le cadre de la visite de travail qu’effectue la délégation du Conseil de la Choura du Qatar au Maroc, qui comprend également Essa bin Arar Al-Rumaihi, membre du Conseil.

LR/MAP