Washington | Amrani présente ses lettres de nomination comme Observateur permanent du Maroc auprès de l’Organisation des Etats américains

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ambassadeur du Maroc aux États-Unis, Youssef Amrani, a remis, mardi, ses lettres de nomination au Secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), Luis Almagro, en tant qu’Observateur permanent du Royaume auprès de l’OEA, lors d’une cérémonie organisée au siège de l’institution hémisphérique à Washington.

Au cours de cette cérémonie, M. Amrani a souligné l’importance attachée par le Maroc à l’OEA, la principale tribune gouvernementale de l’hémisphère occidental pour le dialogue et l’action sur des questions ayant trait à la démocratie, aux droits de l’homme, à la sécurité et au développement.

Il s’est félicité également de la qualité des relations d’amitié et de coopération entre le Royaume et les États membres de cette organisation panaméricaine, sur la base notamment du respect mutuel et de la prospérité partagée.

L’ambassadeur de Sa Majesté le Roi et le Secrétaire général Almagro ont saisi cette occasion pour passer en revue les relations bilatérales entre le Maroc et l’OEA, les moyens de les développer davantage ainsi que les domaines de coopération possibles.

M. Amrani n’a pas manqué, à cette occasion, de souligner l’engagement du Maroc à renforcer le dialogue politique avec cette institution régionale la plus ancienne du monde et à promouvoir un échange plus fructueux et approfondi dans les domaines d’intérêt commun.

Dans une déclaration à la MAP, M. Almagro a dit “apprécier hautement le rôle du Royaume du Maroc en tant qu’Observateur permanent et son intérêt à renforcer le dialogue et la coopération avec l’OEA et l’Amérique latine et les Caraïbes”.

“L’OEA apprécie l’importance de bâtir des liens plus solides entre les Amériques et les pays africains pour relever les défis mondiaux communs, et remercie le Maroc pour son leadership”, a ajouté le Secrétaire général de cette organisation régionale.

Le Maroc est observateur permanent auprès de l’OEA depuis le 18 novembre 1981.

Fondée en 1948, cette organisation regroupe l’ensemble des 35 États des Amériques et constitue, selon ses statuts, “la principale tribune gouvernementale du Continent pour les questions d’ordre politique, juridique et social”.

LR/MAP