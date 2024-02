Talbi El Alami s’entretient avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Panama

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le vice-ministre des Affaires Étrangères de la République du Panama, Vladimir Franco, en visite dans le Royaume.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, cette entrevue, à laquelle a pris part l’ambassadeur de la République de Panama au Maroc, Tomas Antonio Guardia, a porté principalement sur les relations bilatérales, notamment dans leur volet parlementaire. Les deux parties ont mis en exergue l’importance de renforcer davantage ces relations à travers l’échange d’expériences, les visites de travail, la dynamisation du groupe d’amitié parlementaire ainsi que la coordination parlementaire régionale et internationale, “dans le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États et sans ingérence dans leurs affaires intérieures”.

Le responsable panaméen a eu également des entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, qui ont été l’occasion de réitérer la détermination des deux parties à renforcer leurs relations et à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans divers domaines.

