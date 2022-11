Talbi El Alami s’entretient avec le Président du tribunal administratif de l’UA

Partager Facebook

Le Président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du Tribunal administratif de l’Union Africaine (UA), Sylvester Salufu Mainga, en présence des membres du Comité technique de l’UA.

Les entretiens ont porté sur les relations entre le Maroc et l’UA, ainsi que sur la ferme détermination du Royaume, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à insuffler une nouvelle dynamique aux structures de l’UA et au développement en Afrique, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Lors de cette rencontre, M Talbi El Alami a en outre donné un aperçu sur les spécificités des institutions politiques et constitutionnelles ainsi que sur l’expérience parlementaire marocaine, outre les relations entre la Chambre des représentants et les autres institutions et pouvoirs, mettant l’accent sur les acquis importants réalisés par le Maroc dans plusieurs domaines, en application des dispositions de la Constitution de 2011 qui a consacré le principe de séparation des pouvoirs, ajoute la même source.

De leur côté, M. Salufu Mainga et le Comité technique de l’UA ont fait part de leur appréciation des réformes menées au Maroc, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, soulignant l’intérêt qu’ils portent à l’expérience marocaine, surtout depuis le retour du Royaume au sein de l’UA.

La délégation a indiqué que sa visite au Maroc s’inscrit dans le cadre de consultations et débats portant sur la révision de la loi régissant le travail du tribunal administratif de l’UA, datant de 1966, ainsi que du règlement interne de 1967, selon le communiqué.

Le Comité technique de l’Union africaine achèvera prochainement la conception des propositions d’amendements qui seront soumises pour approbation, conformément aux procédures en vigueur au sein de l’UA, ont fait savoir M Salufu Mainga et la délégation l’accompagnant.

Le Maroc est membre du tribunal administratif de l’UA, depuis 2019, aux côtés de la Namibie et du Mozambique.

