Talbi El Alami représente SM le Roi à la cérémonie d’investiture du nouveau président argentin

Le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi El Alami, a représenté SM le Roi Mohammed VI, à la cérémonie d’investiture du nouveau Président argentin, M. Javier Milei, qui s’est déroulée dimanche à Buenos Aires.

La cérémonie officielle d’investiture de M. Javier Milei a eu lieu au siège du Congrès argentin, en présence du Roi d’Espagne Felipe VI, du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et de nombreux chefs d’Etat de la région, notamment le chilien Gabriel Boric, l’Uruguayen Luis Lacalle Pou, l’Equatorien Daniel Noboa, le Paraguayen Santiago Pena et l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, ainsi que des délégations représentant plusieurs pays du monde.

Dans une déclaration à la MAP, M. Talbi El Alami a indiqué que lors de cette cérémonie, il a transmis à M. Milei les salutations et les félicitations de SM le Roi à l’occasion de son élection à la présidence de la République Argentine, soulignant la disposition du Royaume du Maroc de faire progresser les excellentes relations entre Rabat et Buenos Aires dans différents domaines.

Le président de la chambre des représentants a été accompagné par l’ambassadeur du Maroc en Argentine, M. Fares Yassir.

SM le Roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations à M. Javier Milei dans lequel le Souverain S’est réjoui des relations étroites et privilégiées entre le Royaume du Maroc et la République d’Argentine, qui reposent sur l’amitié solide et l’appréciation mutuelle, exprimant Sa détermination à œuvrer de concert avec M. Javier Milei pour approfondir la coopération bilatérale et la développer dans les différents domaines d’intérêt commun, au service des deux peuples amis.

LR/MAP