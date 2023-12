Les moyens de renforcer la coopération bilatérale au centre d’entretiens maroco-argentins à Buenos Aires

Partager Facebook

Le renforcement des relations maroco-argentines a été au centre des entretiens tenus par le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi El Alami, avec la ministre argentine des Affaires étrangères, Mme Diana Mondino.

Les entretiens se sont déroulés en marge de la visite de M. Talbi El Alami en Argentine pour représenter SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du nouveau président argentin, Javier Milei, qui a eu lieu dimanche à Buenos Aires.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Mondino a affirmé que la rencontre « très fructueuse » avec le président de la Chambre des représentants a été l’occasion d’aborder de nombreuses questions d’intérêt commun pour les deux pays, notant que “l’Argentine aspire à renforcer davantage ses relations commerciales et culturelles avec le Maroc, d’autant plus que les deux pays ont des économies complémentaires ».

Elle a souligné que le Maroc et l’Argentine sont riches par la diversité de leurs cultures respectives et “nous pouvons réaliser ensemble beaucoup de bonnes choses “.

De son côté, M. Talbi El Alami a indiqué, dans une déclaration similaire, que l’entretien avec la ministre argentine a porté sur les moyens de raffermir les relations privilégiées qui existent entre le Royaume du Maroc et la République d’Argentine.

Après avoir mis l’accent sur le renforcement de ces relations particulièrement dans le domaine commercial, M. Talbi El Alami a rappelé le dernier discours Royal à l’occasion de la Marche Verte, dans lequel SM le Roi a lancé une importante initiative visant à renforcer la coopération régionale et le développement durable sur la côte atlantique pour en faire un pont reliant environ 23 pays africains, mais aussi une fenêtre ouverte sur l’autre rive de l’Atlantique, qui inclut les pays d’Amérique latine, dont l’Argentine.

La rencontre avec Mme Mondino a également abordé les moyens de bénéficier de l’expérience du Maroc, notamment dans les domaines de la pêche maritime, des industries de phosphates et des engrais par ce pays agricole par excellence, a souligné M. Talbi El Alami.

Il a par ailleurs souligné la convergence de vues entre le Maroc et l’Argentine sur un certain nombre de questions d’intérêt commun, saluant le soutien mutuel apporté par les deux pays dans les forums parlementaires et autres fora internationaux.

LR/MAP