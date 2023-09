Partager Facebook

En exécution des Hautes Instructions Royales, les drapeaux nationaux seront mis en berne, dès ce samedi soir, sur les bâtiments gouvernementaux, les administrations et les lieux publics, a-t-on appris de source responsable.

Cette décision intervient suite au séisme de magnitude 7 sur l’échelle de Richter qui a frappé plusieurs provinces et préfectures du Royaume et qui a fait 1.305 morts et 1.832 blessés, dont 1220 grièvement, selon le dernier bilan provisoire.

LR/MAP