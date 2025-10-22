SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan reçoit l’équipe nationale marocaine, championne du monde U20

Partager Facebook

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mercredi au Palais Royal de Rabat, une cérémonie offerte par le Souverain en l’honneur des membres de l’Équipe nationale de football des moins de 20 ans, à la suite de leur triomphe lors de la Coupe du monde 2025 organisée au Chili.

A cette occasion, Son Altesse Royale le Prince Héritier a été salué par le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, M. Fouzi Lekjaa, l’entraîneur de l’Equipe nationale, M. Mohamed Ouahbi et les membres de l’Equipe nationale, avant de poser pour une photo souvenir.

Une cérémonie de thé a été, par la suite, organisée en l’honneur des membres de l’Equipe nationale des moins de 20 ans.

Cette réception illustre la Haute Bienveillance dont Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, n’a eu de cesse d’entourer la jeunesse et de soutenir son épanouissement à travers le sport et l’intérêt particulier que le Souverain accorde à ce secteur en général et au football en particulier.

Elle fait suite à l’exploit historique réalisé par l’Équipe nationale des moins de 20 ans, qui a remporté ce titre mondial, le premier du genre dans l’Histoire du football marocain et arabe.

Ce sacre s’inscrit pleinement dans le cadre de la vision éclairée et proactive de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, qui a hissé la formation sportive nationale aux plus hauts standards internationaux en la matière, notamment à travers l’Académie Mohammed VI de Football, véritable creuset de talents de la jeunesse marocaine. Il constitue aussi une source de fierté profonde pour toute la Nation et met en avant avec éclat les valeurs d’effort, de persévérance et de travail, qui balisent la voie à la réussite et à l’excellence.

À la suite de la victoire des Lionceaux de l’Atlas contre l’équipe argentine en finale de la Coupe du Monde de la FIFA-U20, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, avait adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale dans lequel le Souverain a souligné que l’équipe marocaine avait dignement honoré son pays et sa jeunesse, en représentant le Royaume et le Continent africain comme il se doit.

