Sahara Marocain | Laâyoune célèbrent la nouvelle résolution du CS de l'ONU dans un climat de fierté

Les habitants de la ville de Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sud, ont célébré, vendredi soir, dans une ambiance de fierté et d’unité nationale, l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution sur le Sahara marocain.

Dès l’annonce de l’adoption de la résolution à New York, Laâyoune s’est parée des couleurs nationales. Concerts de klaxons, youyous et chants patriotiques ont retenti dans les boulevards Mohammed VI, Mecca et Al Kairaouane, où une foule enthousiaste a convergé vers la place El Méchouar, dans une atmosphère de liesse et de fierté nationale.

Drapeaux et portraits de SM le Roi Mohammed VI à la main, enfants, jeunes et familles entières ont exprimé, dans une ferveur commune, leur attachement indéfectible à l’unité du Royaume et leur soutien aux efforts diplomatiques du Maroc sous la sage conduite du Souverain pour clore définitivement ce différend artificiel.

“C’est un jour historique que nous vivons ici à Laâyoune”, ont souligné des citoyens en liesse dans des déclarations à la MAP, notant que cette résolution constitue une “victoire éclatante”.

Ils se sont dits fiers de cette résolution qu’elle va mettre un terme à un conflit qui n’a que trop duré.

Cette résolution est “le fruit de 26 ans de travail acharné sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, ont-ils relevé.

C’est une journée historique qui vient s’ajouter aux dates marquantes pour les Marocains, d’autant qu’elle coïncide avec l’anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, ont-ils réaffirmé, qualifiant cette décision de “victoire diplomatique”, fruit de la diplomatie menée sous la sage conduite du Souverain.

Les chants patriotiques et les slogans en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume ont continué de résonner dans les rues de Laâyoune, alors que la foule, portée par une immense ferveur nationale, célébrait l’adoption de la résolution onusienne consacrant une nouvelle avancée dans le dossier du Sahara marocain.

LR/MAP