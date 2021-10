Sahara Marocain | La République Dominicaine appuie les efforts du Maroc dans la recherche d’une solution politique

Partager Facebook

La République Dominicaine a réaffirmé, lundi, son appui aux efforts du Maroc dans la recherche d’une solution politique à la question du Sahara marocain.

“La République Dominicaine a réaffirmé son respect à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et sa souveraineté nationale et appuie les efforts du Maroc dans la recherche d’une solution politique visant à mettre fin à ce différend régional”, indique une déclaration commune rendue publique à l’issue d’une réunion bilatérale par visioconférence entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Relations extérieures de la République Dominicaine, M. Roberto Alvarez.

Il ressort de la déclaration commune que la République Dominicaine considère que l’Initiative d’Autonomie, présentée par le Royaume du Maroc en 2007, constitue “la solution réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un résultat négocié entre les parties”.

Cette réunion virtuelle entre MM. Bourita et Alvarez fait suite à la dernière réunion tenue entre les deux parties en juin 2019, à Saint-Domingue, et s’inscrit dans le cadre d’une volonté commune de poursuivre un dialogue politique continu pour renforcer les relations bilatérales et donner un nouvel élan à la coopération dans divers domaines d’intérêt commun.

LR/MAP