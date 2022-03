Sahara | Le conseil de la région Guelmim Oued-Noun salue une position espagnole historique

Partager Facebook

Le conseil de la région Guelmim Oued-Noun a salué, dimanche, la position “historique” exprimée par le gouvernement espagnol concernant la question du Sahara marocain.

Dans un communiqué, le conseil a indiqué que suite au message adressé par le chef du gouvernement espagnol à SM le Roi Mohammed VI, exprimant sa position officielle et claire à l’égard de la question du Sahara marocain en considérant l’initiative d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara marocain, “nous exprimons avec fierté, au nom du conseil de la région Guelmim Oued-Noun et ses habitants, notre appréciation de cette position politique à l’égard de la question nationale, que nous considérons comme une position historique”.

Le conseil a également estimé que la position du gouvernement espagnol représente “une évolution importante par rapport à ses positions antérieures vis-à-vis de la question du Sahara, qui ouvre ainsi la porte à davantage de coordination et de coopération entre le Maroc et l’Espagne, qui restent solidement unis par les liens de l’histoire et de la géographie, ainsi que des intérêts et une amitié communs”.

Et d’ajouter à ce propos que le message du chef de gouvernement espagnol à SM le Roi a renforcé la position juste du Maroc sur sa question nationale, et marqué une confirmation de sa légitime et un revers aux ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi qu’un appui aux différentes positions internationales soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le conseil de la région a aussi fait part de sa fierté de la diplomatie Royale du Maroc, tout en saluant haut et fort les acquis réalisés en faveur de la question nationale sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à la faveur des efforts et de la sagesse du Souverain et de Sa gestion courageuse et intelligente des dossiers de la diplomatie marocaine.

Le conseil a également souligné son engagement permanent et continu dans la défense des questions prioritaires du Royaume et à leur tête celle de son intégrité territoriale.

