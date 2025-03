Ryanair inaugure une nouvelle liaison aérienne entre Manchester et Rabat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La compagnie aérienne irlandaise Ryanair s’apprête à lancer, dès le 30 mars, une nouvelle liaison aérienne reliant Manchester à Rabat, avec deux vols hebdomadaires, a annoncé l’aéroport de Manchester.

Assurés les mercredis et dimanches, ces vols feront de Rabat la cinquième destination marocaine accessible en vol direct depuis cet aéroport du nord de l’Angleterre, aux côtés de Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir.

L’aéroport de Manchester souligne, sur son site officiel, l’attrait grandissant du Maroc auprès des voyageurs britanniques. En 2024, près d’un demi-million de passagers ont pris la direction du Royaume depuis Manchester, contre 275.000 l’année précédente, témoignant d’un engouement croissant pour cette destination.

Le Maroc est une destination de plus en plus prisée par les habitants du nord de l’Angleterre, a indiqué Stephen Turner, directeur commercial de l’aéroport, estimant que Rabat offre “une expérience inoubliable” qui ne manquera pas d’être “très appréciée des passagers”.

Le lancement de cette nouvelle liaison aérienne a été largement relayé par la presse britannique, qui a salué les charmes de la capitale marocaine, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2012.

Le quotidien, The Sun, a ainsi décrit Rabat comme un “joyau balnéaire discret”, qui regorge d’attractions avec notamment la Kasbah des Oudayas, l’ancienne médina, les rives du Bouregreg et l’incontournable tour Hassan, emblème de la ville depuis le 12e siècle.

La publication a également vanté le caractère discret et authentique de la capitale qui contraste avec des destinations touristiques plus populaires.

Dans le même esprit, l’hebdomadaire The Chester Standard met en avant la diversité des attraits de Rabat, allant des “plages au sable doré, aux sites pittoresques, en passant par la gastronomie, l’architecture grandiose et une longue et fascinante histoire”.

Grâce à cette nouvelle liaison, la capitale marocaine devrait ainsi séduire un public toujours plus large, en quête d’une destination alliant culture, détente et découverte.

LR/MAP