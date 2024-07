Réunion à Rabat de la Commission Royale chargée du pèlerinage

Partager Facebook

La Commission Royale chargée du pèlerinage a tenu, jeudi à Rabat, une réunion consacrée au déroulement de la saison du Hajj 1445 H, aux préparatifs liés à la saison du Haj 1446 H et aux modalités de la saison du Haj 1447 H.

Après avoir débattu des points figurant à l’ordre du jour, la Commission a recommandé, pour la saison du Hajj 1446 H, le paiement, par les citoyens sélectionnés dans le cadre du tirage au sort pour l’organisation officielle, d’un montant approximatif estimé à 65.000 DH, alors que la valeur définitive du Hajj sera arrêtée ultérieurement, soit en hausse ou en baisse, indique un communiqué du ministère des Habous et des Affaires islamiques.

La période de règlement des frais du Hajj se déroulera, pour les pèlerins encadrés par le ministère et les agences officielles, auprès des agences Barid Bank du 02 au 20 septembre 2024 avec acceptation du chèque certifié, souligne le communiqué, faisant savoir que la réalisation des examens médicaux commencera immédiatement après l’achèvement de l’opération de paiement des frais du Hajj.

S’agissant de la saison du Hajj 1447 H/2026, la Commission a recommandé l’ouverture, du 13 au 24 janvier 2025, de l’opération d’inscription électronique aux citoyens et citoyennes âgés de 18 ans et plus et n’ayant pas accompli le Hajj durant les dix dernières années.

LR/MAP