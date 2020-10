Reprise du dialogue inter-libyen à Bouznika

Partager Facebook

Le dialogue inter-libyen a repris, vendredi soir à Bouznika, avec un deuxième round entre les délégations du Haut Conseil d’État libyen et de la Chambre des Représentants.

La délégation du Haut Conseil d’État libyen est présidée par M. Fawzi Al-Agab, tandis que celle de la Chambre des Représentants est présidée par M. Youssef El Akkouri.

Ce deuxième round de pourparlers inter-libyen intervient près d’un mois après un premier round ayant réuni les deux parties (06-10 septembre dernier) à Bouznika et qui a abouti à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté, dans lequel ils avaient convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre leurs réunions afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord.

