Rabat | Lancement de la Campagne « Iftar Saim » par SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane

La 20ème édition de la campagne “Iftar Saim” de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, une opération humanitaire organisée chaque année à l’occasion du mois sacré de Ramadan, a été lancée, lundi au siège de l’ambassade des Emirats Arabes Unis à Rabat.

Cette initiative, dont le coup d’envoi a été donné par l’ambassadeur des Emirats Arabes Unis au Maroc, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, s’inscrit dans le cadre de la coopération humanitaire et fraternelle entre les deux pays frères.

La campagne “Iftar Saim” est une tradition louable héritée de Feu SA Cheikh Zayed Ben Sultan Al-Nahyane que SA Cheikh Mohammed s’évertue à perpétuer dans le cadre de l’esprit humanitaire qui unit les deux pays frères, a affirmé M. Aldhaheri, dans une allocution à cette occasion, soulignant que de telles initiatives ne font que consolider la pérennité et la prospérité des relations fraternelles entre les Emirats Arabes Unis et le Maroc.

Il a fait savoir que cette initiative humanitaire intervient suite au séisme d’Al Haouz qui a traduit l’élan de solidarité manifestée par l’ensemble des composantes du peuple marocain, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se félicitant de la synergie et de l’expertise marocaines et de la sagesse royale dans la gestion de cette catastrophe naturelle.

M. Aldhaheri a réaffirmé “le soutien permanent des Emirats Arabes Unis au Royaume du Maroc pour faire face aux effets de cette tragédie”. Cet appui qui ne se limite pas à la participation de l’équipe de secours émiratie aux efforts de sauvetage, a-t-il dit, soulignant la continuité de l’esprit de solidarité entre les deux pays frères, dirigeants et peuples.

La campagne Iftar Al-Saim de cette année porte sur des opérations de distribution de produits alimentaires dans les différentes régions du Royaume, en coordination avec les autorités locales et en coopération avec les associations de bienfaisance. L’initiative couvre les provinces du Sud et de l’Oriental et vise un total de 50.000 familles marocaines, dont les habitants de la province d’Al Haouz ayant été touchée par le tremblement de terre de septembre 2023.

La cérémonie de lancement de cette campagne s’est déroulée en présence de membres de l’ambassade, du secrétaire général du Ministère de la Solidarité, de l’Intégration sociale et de la Famille, Adil Ghmart, du directeur de l’Entraide Nationale, Khettar El Mojahidi, et de représentants des associations bénéficiaires.

LR/MAP