Qualifications Mondial-2022 (barrage aller) | Il faut sortir le grand jeu à Casablanca (Halilhodzic)

Après le nul précieux obtenu à Kinshasa, vendredi en barrage aller du Mondial-2022 de football, les Lions de l’Atlas sont appelés à sortir le grand jeu en match retour à Casablanca, pour pouvoir poinçonner leur ticket, a indiqué le sélectionneur national Vahid Halilhodzic.

«Nous ne sommes pas encore qualifiés (…) un match difficile nous attend à Casablanca contre une équipe coriace (…) nous sommes appelés à sortir le grand jeu pour nous qualifier», a affirmé Halilhodzic dans une déclaration à la presse, après le match contre la RD Congo.

Saluant le rendement des joueurs, il a estimé que l’équipe nationale a réalisé un résultat positif, mais que le match retour ne sera pas aisé.

Concernant le match de vendredi, il a relevé que le onze national a bien entamé la partie, mais le but congolais a affecté le moral des joueurs, qui ont ensuite perdu la maîtrise de la balle. L’entraîneur national a expliqué qu’il a essayé de calmer les joueurs entre les deux mi-temps et leur a demandé de rester concentrés et disciplinés sur la pelouse pour pouvoir atteindre les cages adverses. Les matches de barrage sont habituellement tactiques et connaissent un engagement physique des joueurs, a-t-il fait remarquer, préconisant un jeu rapide en match retour, prévu le 29 mars au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca à 20h30 (GMT+1).

LR/MAP