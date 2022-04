Présidentielle française 2022 | Macron en tête avec un score de 28,1 %

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président sortant Emmanuel Macron est arrivé largement en tête du premier tour, ce dimanche soir, avec 28,2%. Il retrouvera Marine Le Pen au second tour, à 23,4% des voix, qui devance Jean-Luc Mélenchon, troisième homme de ce scrutin à 21,2%.

Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, prend la troisième place avec 20,1 %,, devant Eric Zemmour (Reconquête!), entre 6,5% et 7,1%, l’écologiste Yannick Jadot entre 4,4% et 5% et la candidate LR Valérie Pécresse entre 4,3% et 5%.

Emmanuel Macron débutera sa campagne de l’entre-deux-tours dans le Nord. Le président sortant, qualifié pour le second tour, fera un premier déplacement de campagne ce lundi dans le Nord, a annoncé son équipe de campagne.

Selon son entourage, la campagne devrait être plus forte dans les quinze prochains jours qu’avant le premier tour du scrutin avec de multiples déplacements.

LR/AFP