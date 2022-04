Guelmim | Conférence sur la portée historique du discours de feu SM Mohammed V à Tanger

Partager Facebook

Une pléiade de chercheurs et universitaires se sont penchés, samedi lors d’une conférence à Guelmim, sur la portée et la signification des événements historiques survenus en avril 1947, à savoir les événements de Casablanca et la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger.

Cette conférence a été organisée par la délégation régionale du Haut Commissariat aux anciens résistants et membre de l’armée de libération à l’Espace de la mémoire de la résistance à Guelmim, en partenariat avec les délégations régionales des droits de l’homme et de la culture, en commémoration du 75ème anniversaire de la visite historique de feu SM Mohammed V à Tanger (9 avril 1947), les événements de Casablanca de la même année, et le 66ème anniversaire de la glorieuse visite Royale du Père de la Nation à Tétouan (9 avril 1956).

Les participants ont ainsi évoqué l’épopée glorieuse et les grands sacrifices consentis par le peuple marocain sous la conduite du Glorieux Trône Alaouite pour défendre la nation et parachever son intégrité territoriale. Il s’agit aussi de se remémorer ces événements pour qu’ils restent ancrés dans la mémoire des générations présentes et futures et continuer de marquer d’une pierre blanche l’histoire du Royaume.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué régional du Haut Commissariat aux anciens résistants et membre de l’armée de libération, Lahcen Ben Ihia, a indiqué que cette conférence vise à transmettre aux génération montantes les valeurs et significations du discours historique de feu SM Mohammed V à Tanger, notamment en ce qui concerne l’unité du Maroc et sa souveraineté sur l’ensemble de ses territoires, ainsi que son appartenance à la Oumma arabo-islamique.

De son côté, Boubker Ounghir, membre de la Commission régionale des droits de l’homme à Guelmim Oued-Noun, a souligné dans une intervention à cette occasion que la visite de feu SM Mohammed V à Tanger, où il s’est rendu par train après avoir visité Casablanca pour rendre hommage à la mémoire des martyrs du soulèvement populaire qu’a connu cette ville contre les forces de l’occupation, a été un message directe aux colonisateurs que les territoires marocains sont un ensemble indivisible.

Cette visite a été aussi marquée par le célèbre discours du défunt Souverain dans lequel il a appelé à l’indépendance du Maroc, marquant ainsi le début de la révolution du Roi et du Peuple, a-t-il précisé.

LR/MAP