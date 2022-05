Présentation à Bordeaux de la 2è édition du livre “Le Sahara Marocain” de Hubert Seillan

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Consulat Général du Royaume du Maroc à Bordeaux a organisé, mercredi, une conférence de présentation de la deuxième édition du livre “le Sahara marocain” de son auteur Hubert Seillan, professeur honoraire en droit et avocat au Barreau de Paris.

Animée par le Consul général du Maroc à Bordeaux, Ahmed Nouri Salimi, cette conférence a été l’occasion de présenter à un parterre distingué d’imminentes personnalités politiques et locales de la Nouvelle Aquitaine, les récents acquis diplomatiques importants réalisés par le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, sur la voie de la résolution définitive du conflit artificiel autour du Sahara marocain, indique un communiqué du consulat.

M. Seillan a exposé les grandes lignes de son ouvrage qui trace les contours historiques et politiques de la question nationale, en mettant l’accent sur le soutien international croissant dont jouit de plus en plus le plan d’autonomie pour le Sahara marocain initié par le Royaume, grâce à la diplomatie royale entreprenante, prospective et réaliste, ajoute la même source.

L’auteur a également exposé les derniers développements de la question du Sahara marocain dans un environnement international et régional marqué par des enjeux économiques et politiques majeurs ainsi que des défis sécuritaires considérables.

Des représentants du corps consulaire accrédités à Bordeaux présents à la réunion, notamment le Consul Général du Sénégal dont le pays a ouvert un Consulat Général à Dakhla, ont tenu à affirmer leur soutien à la marocanité du Sahara ainsi que leur appui à la justesse de la cause nationale, ajoute la même source.

LR/MAP