HUAWEI dévoile sa nouvelle génération de produits phares

Huawei Consumer Business Group (BG) vient de dévoiler une panoplie de nouveaux produits de pointe qui incitent à adopter un mode de vie encore plus intelligent et plus sain, et ce en marge de l’événement de “Lancement des produits phares de Huawei 2022”.

Parmi les nouveaux produits lancés par Huawei, on retrouve notamment la HUAWEI WATCH GT 3 Pro, le HUAWEI Mate Xs 2, le HUAWEI P50, la HUAWEI WATCH D, le HUAWEI Band 7 et le HUAWEI WATCH FIT 2, indique un communiqué de Huawei.

Huawei innove également en mettant à jour sa célèbre application Health App, laquelle a aidé de nombreux consommateurs à travers le monde entier à adopter un mode de vie beaucoup plus sain.

Huawei Consumer Business Group place toujours les consommateurs au centre de ses activités et décisions, souligne le communiqué, notant que durant l’événement de lancement de ces nouveaux produits, Richard Yu, PDG du Consumer Business Group, n’a pas manqué de rappeler le dévouement continu de Huawei en vue d’optimiser au maximum l’expérience utilisateur.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro – Un véritable chef d’œuvre technologique et esthétique à votre poignet

Disponible en finition Titane ou Céramique, La HUAWEI WATCH GT3 Pro est dotée d’une interface en “Phases de lune”, de même qu’elle se pare de matériaux haut de gamme, d’un grand écran haute résolution et d’une large gamme de cadrans. Cette Smart Watch phare de Huawei aide à adopter un mode de vie beaucoup plus sain, et ce grâce à son système de mesure de l’ECG, en plus de la technologie de surveillance des données HUAWEI TruSeenTM 5.0+, laquelle permet de mesurer avec précision le rythme cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro utilise une lentille en verre en saphir et un boîtier en céramique. Ces matériaux sont extrêmement respectueux de la peau et permettent la détection automatique des changements les plus subtils de température.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition arbore en outre un design élégant, sobre et minimaliste.

Dotée d’une cosmétique aux lignes uniformes et délicates, la montre adopte un polissage de qualité, ainsi qu’une finition premium. Elle intègre également un cadran exclusif en forme de fleur aux effets visuels particulièrement dynamiques ; les cinq effets chromatiques du cadran font apparaître diverses formes de fleurs, ce qui rajoute une touche amusante à la cosmétique d’ensemble de la montre.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition permet de bénéficier d’une autonomie de 14 jours en utilisation normale, ou de 7 jours lors de scénarios d’utilisation intensive, tandis que la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition délivre une autonomie de 7 jours (utilisation typique) et de 4 jours d’autonomie lors de scénarios d’utilisation intensive.

Notons que grâce au système de recharge rapide sans fil, il vous sera possible de recharger la montre pour une journée complète d’utilisation en seulement 10 minutes.

Les utilisateurs de la HUAWEI WATCH GT 3 Pro ont accès à plus de 100 modes d’entraînement différents gérés par IA et qui sont adaptés au physique, à l’historique d’entraînement et aux objectifs personnels de chaque utilisateur. Outil hyper pratique pour réaliser des électrocardiogrammes (ECG), la HUAWEI WATCH GT3 Pro permet aux utilisateurs d’obtenir des données d’ECG avec précision et donc de mieux préserver leur santé vasculaire, et de prévenir activement tout risque de maladies cardiaques.

HUAWEI Mate Xs 2 : la perfection au sens large

Le HUAWEI Mate Xs 2 est le tout nouveau smartphone pliable phare de HUAWEI. Avec un poids de seulement 255 g et une épaisseur d’à peine 5,4 mm, ce téléphone en fibre de verre profite d’une finition aux textures extraordinairement élégantes. Arborant une surface ultraplate, minimaliste et naturelle, le téléphone utilise le Falcon Wing Design.

Le mouvement de sa charnière et de son écran composite innovant (cet écran a été développé par HUAWEI et permet d’absorber efficacement tout type de choc) est synchronisé avec précision.

L’écran pliable True-Chroma de 7,8 pouces du HUAWEI Mate Xs 2 permet de délivrer des images haute résolution. Le téléphone intègre une batterie à anode en silicium qui offre une densité encore plus élevée et une capacité renforcée. Le système 66W6 HUAWEI SuperCharge permet d’obtenir de recharger votre smartphone à hauteur de 90 % en seulement 30 minutes, tandis qu’une couche nano optique antireflet recouvre l’écran.

Et pour couronner le tout, le HUAWI Mate Xs 2 intègre quantité de fonctionnalités ultra-innovantes et multitâches.

HUAWEI P50 : Un téléphone élégant et doté d’un appareil photo à double matrice

Le HUAWEI P50 associe la puissante matrice de l’appareil photo principal et celle du SuperZoom. Il intègre également une très performante optique HUAWEI XD en plus du moteur d’image HUAWEI XD Fusion Pro, ce qui permet d’obtenir des images haute résolution extraordinairement lumineuses, mais aussi beaucoup plus nettes et sensiblement plus détaillées.

Huawei a créé une solution très complète qui permet de modifier jusqu’à 2 000 couleurs différentes qui sont présentes dans la nature. De plus, le système de filtres super colorés, associé au moteur d’image True-Chroma et à la technologie Super HDR, apporte des améliorations complètes aux détails, aux couleurs et à la gamme dynamique de l’appareil.

Mais ce n’est pas tout! Le HUAWEI P50 est tout aussi exceptionnel en vidéographie qu’en photographie. L’appareil photo True-Form Dual-Matrix est capable de prendre en charge l’enregistrement vidéo 4K à l’avant comme à l’arrière, délivrant ainsi des images extrêmement claires et nettes sous tous les angles.

En outre, l’objectif zoom périscopique de l’appareil prend en charge une portée maximale de zoom pouvant aller jusqu’à 80 fois!

Un appareil photo à double matrice dont la conception est iconique

Il s’agit d’une combinaison parfaite entre forme et fonction. La configuration à double anneau de l’appareil photo du smartphone est visuellement frappante et est immédiatement reconnaissable.

L’oeil de l’appareil photo est harmonieusement intégré au sein du superbe écran du HUAWEI P50. A noter que ce même écran est pourvu du système HDR et est capable de prendre en charge l’intégralité de la gamme de couleurs P3, offrant ainsi une expérience visuelle sans cesse plus impressionnante, et ce tant pour le divertissement vidéo que pour le jeu. Le HUAWEI P50 dispose d’un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. Doté d’un indice IP68, vous pouvez être sûr de sa fiabilité à toute épreuve.

Batterie haute autonomie et système HUAWEI SuperCharge

Que ce soit pour jouer, enregistrer, travailler ou simplement naviguer sur Internet, le HUAWEI P50 vous propose un maximum de sérénité grâce à sa grande batterie haute autonomie de 4100 mAh, laquelle bénéficie de la fonction SuperCharge HUAWEI 66W.

En outre, le HUAWEI P50 dispose de l’AppGallery qui est innovante et sécurisée, et qui permet aux utilisateurs de télécharger un large éventail d’applications de très haute qualité.

HUAWEI WATCH FIT 2 – La mode à votre poignet

La HUAWEI WATCH FIT 2 associe style et fonctionnalité. Elle est équipée d’un écran AMOLED HD HUAWEI FullView de 1,74 pouce qui affiche 336PPI pour une résolution de 336 x 480 et un rapport écran/corps de 72,2%.

La montre présente également un nouveau design en échiquier en plus d’offrir aux utilisateurs une expérience interactive grâce à la fonction Tap to Transfer.

Et ce n’est pas tout! La HUAWEI WATCH FIT 2 intègre aussi un haut-parleur et un microphone. Les appels peuvent être transférés depuis le smartphone de l’utilisateur vers sa smartwatch via Bluetooth, lui offrant ainsi un maximum de praticité. Les utilisateurs peuvent répondre aux appels et raccrocher très facilement: il leur suffira d’appuyer sur le bouton de la smartwatch et de sélectionner les contacts les plus fréquents grâce à l’application HUAWEI Heath.

Ils peuvent également écouter de la musique directement sur leur smartwatch. Avec HUAWEI Assistant TODAY11, la smartwatch permet de consulter rapidement la météo, les prochains vols, ainsi qu’une quantité incroyable d’autres informations. Malgré son boîtier compact, la HUAWEI WATCH FIT 2 parvient à loger une grande batterie. Dans des scénarios d’utilisation normaux, la smartwatch fournit jusqu’à 10 jours d’autonomie et jusqu’à 7 jours lors de scénarios d’utilisation intensive.

HUAWEI Band 7 : bracelet intelligent ultra-fin FullView et autonomie de batterie de très haut niveau

Se démarquant de ses concurrents, le HUAWEI Band 7 est un outil de premier plan dans le domaine de la santé et de la fitness. Ce bracelet intègre le tracker de fitness le plus fin du marché avec son épaisseur record de moins de 10 mm et son poids de 16 g à peine.

Équipé d’un écran AMOLED au rapport écran/corps de 64,88 % et proposant une résolution de 194 x 368, cet écran délivre des images d’une netteté incroyable. Les utilisateurs peuvent personnaliser le cadran de leur montre et l’assortir à souhait à leurs tenues.

Lors de scénarios typiques d’utilisation, le HUAWEI Band 7 est capable de fournir une autonomie de 14 jours, ce qui permet aux utilisateurs de l’utiliser non stop toute la journée, et même de surveiller leurs indicateurs corporels même lorsqu’ils dorment.

Ils auront en outre la possibilité de personnaliser le cadran de la montre selon 3 modes différents (lunaire, AOD, etc.), en plus d’avoir accès à plus de 4 000 thèmes différents qui s’adaptent au style personnel de chaque utilisateur.

HUAWEI WATCH D : Un véritable moniteur de pression artérielle à votre poignet

La HUAWEI WATCH D est le premier dispositif de surveillance de la pression artérielle au poignet. Elle permet d’obtenir des mesures très précises de la pression artérielle, et ce à tout moment et en tout lieu.

Arborant une taille et un poids six fois inférieurs à ceux d’un tensiomètre traditionnel, la HUAWEI WATCH D fait appel à une mini-pompe à air qui lui permet de mesurer la pression artérielle avec précision à tout moment et en tout lieu. La pression de cette mini-pompe est capable d’atteindre les 40 kPa, ce qui lui permet de mesurer la pression artérielle à hauteur de 230 mmHg. Cela équivaut à la capacité des tensiomètres utilisés en médecine.

Application HUAWEI Health

HUAWEI Health App est l’application qu’il vous faut si vous aspirez à un mode de vie sain qui privilégie la forme physique, une nutrition équilibrée et un maximum de bien-être. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter, grâce à cette appli de premier ordre, d’un large éventail de fonctionnalités de l’application HUAWEI Health App pour rester en forme, tant sur le plan physique que mental. La HUAWEI Health+ propose en outre un nouveau service d’abonnement premium payant pour les utilisateurs qui recherchent des fonctionnalités encore plus avancées en matière de santé et de fitness.

LR/MAP