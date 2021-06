Première en Afrique | Une école de chirurgie par simulation !

Partager Facebook

De gauche a droite: Pr NEJJARI, PR OULBACHA, DR TADLAOUI, PR ZEROUALI, DR CHAHBOUNI directeur de l’école

Un événement inédit dans le domaine de la santé et une convention pour l’acter. De grands noms de la médecine lancent une école de chirurgie par simulation ouverte sur toute l’Afrique, qui s’est vu doter d’un espace de 4500 m et de 70 millions de dirhams d’équipement. Elle a pour président le Pr Oulbacha Saïd et Président d’honneur le Pr Najib Zerouali Ouariti.

Animées d’un désir commun d’établir et de développer des relations de coopération plus étroites dans les domaines de la formation et de la recherche, l’Ecole Panafricaine de Chirurgie, école dont le siège est à la Faculté de Médecine de l’UM6SS (Fondation Cheikh Khalifa) et l’Association Marocaine de Chirurgie Viscérale (AMCV), ont signé ce 2 juin 2021 une convention de partenariat et de coopération.

La collaboration entre les deux parties concerne plus spécifiquement les domaines suivants:

– La Formation initiale et continue ;

– La recherche scientifique et l’innovation dans le domaine de la prise en charge chirurgicale des différentes pathologies ;

– Le développement et l’organisation des parcours d’enseignement, diplômes universitaires, ateliers, Master Class et séminaires de formation ;

– L’échange des connaissances scientifiques et des expériences dans le domaine médical et chirurgical ;

– La réalisation de travaux scientifiques en commun, la supervision des travaux de recherche d’étudiants, l’organisation de missions d’évaluations cliniques, ainsi que l’échange des résultats des recherches scientifiques effectués par les deux parties ;

– La publication des travaux scientifiques qui seraient réalisés en commun ;

– La Co-organisation des manifestations scientifiques nationales et internationales d’intérêt commun et stratégique ;

– Toutes autres activités d’intérêt commun pour les partenaires.

Un accent particulier a été mis sur l’importance du rôle de cette école qui répond aux orientations et directives de SM le Roi Mohamed VI, tant en ce qui concerne l’amélioration du système de santé, qu’en ce qui concerne la coopération panafricaine.

De même qu’elle répond aux recommandations du rapport sur le NMD

Cette convention a été signée par le Pr Oulbacha Saïd, Président Fondateur de l’EPAC et Doyen de la Faculté de médecine, et le Dr Tadlaoui Fettah, Président de l’AMCV, en présence du Pr Najib Zerouali Ouariti, Président d’honneur de l’EPAC et de l’AMCV, ainsi que du Pr Chakib Nejjari, Président de l’UM6SS.

Mohcine Lourhzal