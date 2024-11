Portugal | Bourita s’entretient à Cascais avec son homologue espagnol

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, mardi à Cascais (Portugal), en marge du 10e Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC).

Cette entrevue, qui s’inscrit dans le cadre de la concertation continue entre Rabat et Madrid, a porté sur les relations bilatérales ainsi que sur les questions d’intérêt commun.

Les deux ministres ont ainsi réitéré l’importance de poursuivre la concertation et de renforcer davantage la coopération dans différents domaines, à la hauteur de l’ambition commune des deux pays, mettant en avant la coordination des efforts pour la préparation des prochaines échéances et le suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les deux pays.

La réunion a été également l’occasion pour MM. Bourita et Albares de passer en revue les avancées réalisées, de souligner l’importance d’aller de l’avant ensemble et de réaffirmer l’amitié maroco-espagnole.

Ce Forum, qui s’étend sur trois jours (25-27 novembre), réunit des personnalités de haut niveau, dont le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le Haut-Représentant de l’UNAOC, Miguel Angel Moratinos, le Roi d’Espagne Felipe VI, le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, et le ministre d’État et des Affaires étrangères du Portugal, Paulo Rangel.

Les débats durant cet évènement international, auquel prennent part des leaders politiques, des représentants d’organisations internationales et régionales, des personnalités religieuses, ainsi que des acteurs économiques et de la société civile, se penchent sur les enjeux de paix, de sécurité et de dialogue entre les cultures et les religions, tout en explorant le rôle de l’intelligence artificielle et du sport comme leviers pour promouvoir la paix mondiale.

LR/MAP