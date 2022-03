Nasser Bourita s’entretient avec son homologue sénégalaise

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec la ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Mme Aïssata Tall Sall.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, Mme Tall Sall a indiqué que ses entretiens avec M. Bourita ont été l’occasion de mettre en exergue l’excellence des relations liant le Maroc et le Sénégal, qui s’inscrivent “dans le sillage de cette grande amitié fraternelle”.

“C’est une tradition qui est consacrée et qui est à la hauteur de cette amitié traditionnelle sincère entre les peuples marocain et sénégalais et entre SM le Roi Mohammed VI et le président Macky Sall”, a-t-elle souligné.

Elle a assuré que cette rencontre a été l’occasion “d’évoquer les relations de travail et comment accentuer et approfondir la coopération entre le Royaume du Maroc et le Sénégal”.

“Bien évidement, nous avons évoqué des questions internationales, notamment l’Ukraine et les questions africaines, le Sénégal étant le président de l’Union africaine”, a-t-elle ajouté.

La visite de Mme Aïssata Tall Sall s’inscrit dans le cadre de la 21ème session ordinaire du conseil exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), qui se tient actuellement à Rabat, à la suite de la décision prise par le Sommet extraordinaire (du 13 avril 2019 à N’Djamena), avec la participation des ministres des affaires étrangères des États membres en vue d’examiner diverses questions visant la redynamisation de ce groupement régional.

LR/MAP