Nasser Bourita s’entretient avec son homologue néerlandais

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu, jeudi, un entretien téléphonique avec le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, M. Wopke Hoekstra.

Au cours de cet entretien, les deux ministres ont loué la nouvelle dynamique engagée pour le renforcement des relations entre le Maroc et les Pays-Bas sur des bases saines et solides, dans un esprit de partenariat et de respect mutuel des intérêts stratégiques des deux pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

A cette occasion, MM. Bourita et Hoekstra ont mis en exergue l’importance de renforcer le dialogue politique et de promouvoir le partenariat économique, en l’ouvrant sur des axes novateurs comme les nouvelles chaînes de valeurs et l’économie verte, ajoute le communiqué, notant que l’occasion a été donnée de saluer le rôle de la communauté marocaine établie aux Pays-Bas en tant que pilier du partenariat bilatéral.

Le ministre néerlandais a réitéré l’importance qu’accorde son pays au développement du partenariat stratégique entre l’Union Européenne et le Maroc, selon la même source.

Il a tenu à saluer, à cet égard, le rôle du Maroc, en tant que partenaire sérieux et crédible pour la stabilité de la région et en tant que relais de croissance pour le développement en Afrique, conclut le communiqué.

