Nasser Bourita s’entretient avec le DG de l’AIEA, Rafael Grossi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le Directeur général de l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA), M. Rafael Grossi, en visite de travail au Maroc, la première du genre en Afrique depuis son élection, en 2019, à la tête de cette organisation internationale chargée de la promotion des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et de la lutte contre la prolifération nucléaire.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Grossi a affirmé avoir examiné et évalué avec M. Bourita les pistes de coopération unissant le Maroc et l’AIEA et qui vont se développer davantage dans les domaines de la santé, de la médecine nucléaire, de l’oncologie, de la sécurité alimentaire, de la gestion de l’eau et des cultures résistantes à la sécheresse.

