Nasser Bourita réitère “la position claire” du Maroc soutenant la légalité au Yémen

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a réitéré, mercredi à Fès, “la position claire” du Maroc soutenant la légalité au Yémen et le rôle du conseil présidentiel et du gouvernement légitime.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés Ahmed Awad Bin Mubarak, en marge du 9ème forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU, M. Bourita a aussi souligné le soutien du Royaume à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Yémen, ainsi que la condamnation de toutes les tentatives du groupe terroriste des “houthis” et ceux qui le soutiennent visant à porter atteinte à la stabilité du Yémen et à la quiétude de ses citoyens.

Il a en outre affirmé que la résolution de la crise yéménite doit être basée sur le dialogue et les références internationales et arabes, objets de consensus, dans le respect de la légalité au Yémen, représentée par le Conseil présidentiel et le gouvernement.

Le Maroc se tiendra toujours aux côtés du Yémen, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, a-t-il assuré, mettant en avant la profondeur des relations bilatérales et leur caractère humain enraciné, ainsi que leurs fondements solides, basés sur la fraternité sincère et la solidarité agissante et continue.

