« MOZARA 4 » | 121 projets bénéficiaires récompensés

Le Département de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire a organisé, mercredi à Rabat, une cérémonie de remise des récompenses au profit de 121 associations et coopératives bénéficiaires de la 4ème édition du programme “MOAZARA”.

Initié par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ce programme vise à financer des projets de développement au profit des coopératives, fondations, associations et réseaux d’associations opérant dans le secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS).

Cette cérémonie, marquée par la présence du secrétaire général du ministère, Mohammed Msellek, a mis en lumière la diversité et l’innovation au sein du secteur de l’ESS, ainsi que les projets qui contribuent activement à la création de l’emploi, au développement régional et à l’inclusion économique et sociale.

Dans une allocution lue en son nom par M. Msellek, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, s’est félicitée de la pertinence des projets retenus lors de cette édition qui intervient dans le cadre des Hautes Instructions Royales visant l’autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes.

Et de préciser que dans le cadre de cette édition, le ministère a accordé une considération particulière aux projets présentés par les associations relevant des zones touchées par le séisme d’Al-Haouz, dans le but de contribuer à la redynamisation des activités économiques et sociales dans ces localités.

“Le tissu associatif a démontré des compétences et des qualifications significatives dans la prestation de services variés, notamment économiques, sociaux, éducatifs, et environnementaux, au profit de la société”, a-t-elle souligné.

Mme Ammor a, en outre, mis en avant l’importance de ce secteur qui opère de manière synergique avec les initiatives des secteurs public et privé, participant à dynamiser l’économie locale, renforcer les compétences des acteurs locaux, favoriser la création d’emplois, mobiliser les ressources humaines et naturelles des régions, et stimuler le tourisme local.

Dans cette perspective, Mme Ammor a invité les divers partenaires et intervenants à coordonner leurs actions en vue de renforcer les compétences et le développement professionnel des associations opérant dans le domaine de l’ESS.

Dans ce sens elle a exprimé la volonté de son département de maintenir son engagement envers les acteurs de ce secteur, tout en continuant à encourager et à apporter son soutien aux projets pertinents.

Pour sa part, la directrice de la Promotion de l’économie sociale au ministère, Saloua Tajri, a passé en revue les principaux aspects du programme “MOAZARA”, en présentant sa vision, sa gouvernance, ainsi que les résultats de sa quatrième édition.

Elle ainsi fait remarquer que la sélection des projets retenus s’est basée sur quatre critères essentiels, à savoir l’approche genre, le ciblage des zones rurales, et la répartition géographique et sectorielle.

“Près de 51% des projets sont orientés vers les zones rurales, marquant une hausse de 52% pour les projets axés sur l’autonomisation économique des femmes, en particulier dans les milieux ruraux”, a-t-elle expliqué.

Mme Tajri a également noté que cette cérémonie offre l’occasion d’appeler toutes les parties prenantes à redoubler d’efforts pour soutenir et accompagner les organisations du secteur de l’ESS.

Par ailleurs, les récompenses ont été décernées aux représentants des associations et coopératives sélectionnées, englobant toutes les régions du Royaume, en reconnaissance de leurs projets à forte valeur ajoutée.

Ces initiatives, axées principalement sur l’autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes, s’étendent à plusieurs secteurs tels que l’artisanat, le tourisme, l’agriculture solidaire, l’entrepreneuriat culturel, la santé, l’éducation, ainsi que les énergies renouvelables.

Cette diversité sectorielle souligne l’ampleur des efforts déployés par ces entités dans des domaines variés, contribuant ainsi de manière significative au développement global du Royaume.

Organisé en partenariat avec les Conseils des régions signataires des conventions spécifiques, à savoir la région de l’Oriental et de Fès-Meknès, le programme “MOAZARA” est une initiative pour le cofinancement de projets innovants et la création de nouvelles opportunités d’emploi.

Il s’agit également pour le programme de soutenir et le maintenir ces activités, en plus de l’inclusion socio-économique des associations et des réseaux d’associations opérant dans le secteur de l’ESS au niveau national.

A ce titre, le ministère procédera au cofinancement des associations et des réseaux d’associations porteurs de projets au niveau national, tandis que les Conseils des régions partenaires co-financeront les coopératives sélectionnées relevant de leurs territoires.

