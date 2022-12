Mondial Qatar 2022 | La sélection Marocaine est “solide” et sera soutenue par un “grand public”

La sélection marocaine est « solide » et sera soutenue par un « grand public », a affirmé le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, à la veille du huitième de finale du Mondial entre le Maroc et l’Espagne, mardi à l’Education City Stadium d’Al Rayyan.

« Le Maroc dispose d’une équipe solide composée de joueurs qui évoluent dans des championnats européens. Nous affronterons, certes, l’une des meilleures sélections présentes à ce mondial », a dit Enrique lors d’un point de presse tenu lundi.

« Nous nous attendons à une forte pression de la sélection marocaine qui a terminé à la première place de son groupe et qui dispose de beaucoup d’atouts qui peuvent nous faire mal lors de cette rencontre », a-t-il reconnu.

Les Marocains ont montré une image très forte lors du premier tour, ce qui nous astreint à bien préparer cette rencontre afin d’éviter toute surprise, a-t-il poursuivi.

« Nous devons rester concentrés et maitriser le match de bout en bout. La possession du ballon nous permettra sans aucun doute de l’emporter », a-t-il lancé, relevant que son équipe est déterminée à se qualifier aux quarts de finale.

« Nous sommes venus à Doha pour disputer sept matches. Je suis sûr que les joueurs sont capables de signer la victoire contre le Maroc et aller encore plus loin », a-t-il ajouté, soulignant que son équipe prépare sérieusement ce match sur les plans physique et mental.

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir occupé la première place du groupe F (2 victoires et 1 nul), alors que l’Espagne a terminé deuxième de la poule E (1 victoire, 1 nul et 1 défaite).

LR/MAP