Coupe du monde de tir sportif-2024 (skeet) | Les États Unis remportent l’or par équipe mixte

Les États Unis ont remporté, lundi, la médaille d’or de l’épreuve de skeet par équipe mixte, comptant pour la dernière journée de la Coupe du monde de tir sportif olympique-2024, tenue depuis le 05 février à Salé, sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération Royale Marocaine de Tir Sportif (FRMTS).

L’équipe américaine, composée de Vincent Hancock et Kimberly Rhode, a été sacrée après avoir réalisé un score de 45 points.

Elle a pris le meilleur en finale sur l’équipe géorgienne composée de Yaroslav Startsev et Elizaveta Bioarshinova (40 points).

La médaille de bronze est revenue à l’équipe tchèque, composée de Tomas Nydrle et Martina Kucerova, qui a récolté un total de 42 points lors du match pour la 3e place contre l’équipe britannique (Emily Jane Hibbs et Ben Llewellin), qui a réalisé un score de 39 points.

L’équipe marocaine, composée d’Ibtissam Marirhi et Mustapha Neblaoui, n’est pas parvenue à se hisser en finale après avoir occupé la 22è place lors de la phase éliminatoire.

L’Italie a dominé la Coupe du monde de tir sportif olympique, organisée par le Maroc pour la deuxième fois consécutive, en occupant la 1ère place du classement général avec un total de 5 médailles (4 or, 1 argent), devant les États Unis avec 3 médailles (1 or, 1 argent, 1 bronze), et la République Tchèque avec 2 médailles (1 argent, 1 bronze).

Dans l’épreuve individuelle de trap, les Italiens Mauro Di Filippis et Jessica Rossi ont été sacrés champions du monde, tout comme leurs compatriotes Tammaro Cassandro et Simona Scocchetti dans l’épreuve individuelle de skeet.

Dans une déclaration à la MAP, le président délégué de la FRMTS, Abdeladim El Hafi, a indiqué que la Coupe du monde de tir sportif olympique, organisée pour la 2ème fois consécutive au Maroc, a connu un franc succès à tous les niveaux.

Relevant que cette édition a été marquée par la participation de 360 tireurs de 49 pays, dont le niveau technique et le classement mondial ont contribué au succès de cette compétition, il s’est félicité des performances remarquables enregistrées.

M. El Hafi a souligné que la concurrence a été très forte entre tous les participants représentant les meilleures écoles mondiales de tir sportif comme l’Italie, les États Unis, la Grèce et l’Inde, aussi bien dans les phases éliminatoires que lors des finales.

Il a ajouté que cette Coupe du monde a constitué une étape cruciale pour les tireurs qualifiées aux prochains Jeux Olympiques, afin de s’arrêter sur leur niveau de préparation face à des champions mondiaux ou des détenteurs de médailles olympiques.

M. El Hafi a, en outre, émis le souhait de voir les jeunes tireurs marocains, à leur tête Driss El Haffari qui a réussi à décrocher son billet pour les JO, briller dans les différentes compétitions internationales, d’autant que la FRMTS met à leur disposition tous les moyens financiers et logistiques pour qu’ils soient à la hauteur des attentes lors des prochaines échéances.

La Coupe du monde de tir sportif olympique-2024, a connu la participation de 360 athlètes appartenant à 49 pays, et représentant les meilleures écoles de tir sportif, dans les 4 continents (Afrique, Europe, Amériques, et Asie).

Les participants à cette compétition, placée sous l’égide de la Fédération Internationale de Tir Sportif (ISSF), se sont disputés les titres dans les disciplines olympiques de trap et de skeet, dames, hommes et équipes mixtes.

LR/MAP