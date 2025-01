Mme Ammor | Essaouira, acteur incontournable de l’essor touristique au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec son offre diversifiée mêlant potentiel naturel exceptionnel, patrimoine culturel emblématique et une large gamme de sports nautiques, la Cité des Alizés continue de jouer un rôle clé dans le développement du secteur touristique national, a souligné, mercredi à Essaouira, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

S’exprimant lors de l’ouverture de la première édition du Forum régional du tourisme “Siyaha”, Mme Ammor s’est félicitée des progrès réalisés par la ville en matière de développement touristique et des résultats remarquables enregistrés en 2024, affirmant que l’augmentation significative du nombre de visiteurs et des nuitées, ainsi que l’essor des infrastructures hôtelières, sont des “signes positifs de la réussite de la stratégie mise en place pour dynamiser le secteur”.

La ministre a également mis en relief l’importance des projets en cours à Essaouira, notamment le développement de la station Mogador et le renforcement de la connectivité aérienne, qui visent à renforcer l’offre touristique et à attirer un plus grand nombre de visiteurs.

Dans cette optique, Mme Ammor a exprimé son optimisme quant à l’avenir touristique de la Perle de l’Atlantique, précisant que les actions entreprises, en phase avec les objectifs de la feuille de route 2023-2026, permettront à la Cité des Alizés de consolider son rôle clé dans l’atteinte de l’ambition du Maroc d’accueillir 26 millions de touristes d’ici 2030.

“Grâce à la mise en œuvre de la feuille de route à travers des mécanismes innovants et sans précédent, nous avons franchi une nouvelle étape dans le développement touristique de notre pays, avec à la clé des réalisations significatives dans les différentes régions du Royaume, y compris Marrakech-Safi, locomotive du tourisme marocain, qui a accueilli 4,4 millions de visiteurs en 2024, soit une augmentation de 32% par rapport à 2023”, a affirmé la ministre.

Par la même occasion, Mme Ammor n’a pas manqué de saluer la performance historique du secteur touristique national en 2024, avec l’accueil de 17,4 millions de touristes, dépassant ainsi l’objectif initial de 17 millions fixé pour 2026.

“Cette performance exceptionnelle, qui est une grande fierté pour notre pays, a été réalisée grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et aux mesures prises par le gouvernement en temps opportun, et ce, malgré les défis auxquels le Royaume a été confronté”, a-t-elle conclu.

LR/MAP