Maroc | Le déficit commercial à 20,26 MMDH en janvier 2022

Le déficit commercial du Maroc s’est établi à 20,26 milliards de dirhams (MMDH) en janvier 2022, en augmentation de 75,2% par rapport à la même période de 2021, selon l’Office des changes.

Les importations ont progressé de 39,5% à plus de 50,9 MMDH et les exportations ont grimpé de 23% à 30,64 MMDH, précise l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de janvier, notant que le taux de couverture ressort à 60,2%.

Le niveau des importations reflète la reprise post-covid19 qui s’est ressentie au 2ème semestre de l’année 2021. Ces importations ont affiché une moyenne de 45,51 MMDH/mois durant cette période.

S’agissant des exportations, elles ont enregistré une moyenne mensuelle de 29,09 MMDH au cours du 2ème semestre de 2021.

La hausse des importations de biens touche l’ensemble des groupes de produits. En effet, la facture énergétique augmente de 67% en raison principalement, de la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+1.71 MMDH) due à l’accroissement des prix de 60,4% (6.436 DH/T à fin janvier 2022 contre 4.013 DH/T un an auparavant).

Les quantités importées restent quasiment stables: 579 mT à fin janvier 2022 contre 502 mT à fin janvier 2021.

De leur côté, les importations de produits alimentaires s’accroissent de 56,3%. Cette augmentation fait suite, principalement, à la hausse des achats de blé (+1,7 MMDH) qui atteignent leur plus haut niveau durant les cinq dernières années.

Cette évolution est due à l’élévation simultanée des prix (+21,3% : 3.238 DH/T à fin janvier 2022 contre 2.669 DH/T à fin janvier 2021) et des quantités qui ont plus que doublé (805 mT à fin janvier 2022 contre 338 mT à fin janvier 2021).

Par ailleurs, l’accroissement des exportations concerne la majorité des secteurs, essentiellement, les phosphates et dérivés, le secteur de l’agriculture et agroalimentaire et celui du textile et cuir.

LR/MAP