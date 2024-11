Maroc-France | Partenariat d’exception renforcé entre les deux pays

Share Facebook

Le “partenariat d’exception renforcé” entre le Maroc et la France marque “un tournant majeur” dans les relations entre les deux pays, a souligné, mardi soir à Paris, des participants à une conférence.

Organisée à l’initiative du Consulat général du Maroc à Paris, en partenariat avec la Mairie du 6ème arrondissement de la capitale française, cette conférence sous le thème “Maroc-France : Partenariat d’exception renforcé” a constitué une occasion de mettre en avant les enjeux de cette relation tournée vers l’avenir et portée au plus haut sommet de l’Etat par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron.

S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi à Paris, Samira Sitail a mis en avant l’importance majeure de ce “partenariat d’exception rénové” entre les deux nations, scellé lors de la récente visite d’État du président Macron au Maroc.

Il s’agit d’une “très belle visite, avec des accords signés, avec une amitié retrouvée au plus haut niveau de nos deux États”, s’est-elle félicitée lors de cette conférence, qui s’est déroulée en présence d’un parterre de personnalités de divers horizons, dont des journalistes, des acteurs économiques, des élus et des membres de la communauté marocaine résidant en France.

Mettant en avant les “liens profonds” entre les peuples français et marocain, la diplomate a salué l’engagement de la communauté marocaine en France et de ses représentants à même de renforcer ce partenariat d’exception.

De son côté, la Consule générale du Maroc à Paris, Nada Bakkali Hassani, a souligné que “le Maroc et la France ont choisi d’avancer ensemble pour faire face aux défis auxquels ils sont confrontés”, mus par une nouvelle dynamique dans leurs relations bilatérales.

Et de rappeler que le “partenariat d’exception renforcé”, qui profitera aussi bien au Maroc qu’à la France, repose sur les principes d’égalité, de transparence, de solidarité et de responsabilité partagée.

Mme Bakkali Hassani a, en outre, fait observer que cette conférence se tient à l’occasion de deux célébrations que fêtent le Maroc pendant ce mois de novembre, la Marche Verte et la fête de l’Indépendance. “Deux moments, deux commémorations importantes que le consulat tient chaque année à célébrer avec l’ensemble de la communauté marocaine”, a-t-elle précisé.

Pour sa part, le maire du 6ème arrondissement de Paris, Jean-Pierre Lecoq, a indiqué que la relation entre le Maroc “terre de culture et de sagesse”, et la France continue de se nourrir d’une longue histoire, d’échanges culturels riches et d’un partenariat stratégique.

Il a également insisté sur la nécessité de progresser vers une histoire partagée, en insufflant un nouvel élan à aux relations bilatérales.

Naima Moutchou, députée et vice présidente de l’Assemblée nationale a, quant à elle, souligné que la visite d’État du président Macron au Maroc a marqué l’ouverture d’un “nouveau livre”. “Il est important de ne pas rester les bras croisés, et poursuivre ces relations qui sont essentielles entre nos deux pays”, a-t-elle dit.

Mettant en avant “les relations séculaires” entre les deux pays, Mme Moutchou a noté que “les diasporas française et marocaine dans nos pays respectifs sont importantes et nous devons pouvoir répondre à des défis communs, notamment la lutte contre le terrorisme, la transition écologique et les flux migratoires”.

Youssef Chiheb, professeur à l’Université Sorbonne Paris-nord et directeur au Centre Français de Recherche sur le Renseignement a, de son côté, souligné qu’avec ce “partenariat d’exception”, la France s’inscrit désormais dans une véritable stratégie de coopération renforcée avec le Maroc.

Et d’ajouter que le Royaume, véritable carrefour entre l’Afrique et l’Europe, est un acteur majeur et une puissance régionale émergente en Afrique, un pays qui adopte une vision à 360 degrés en diversifiant notamment ses partenaires.

LR/MAP