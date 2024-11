L’ONMT et Ryanair | Un nouvel accord pour Dakhla en 2025

Share Facebook

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne Ryanair ont signé, mercredi à Dakhla, un mémorandum d’entente pour le lancement à partir de janvier 2025 de deux nouvelles dessertes aériennes directes reliant la perle du Sud à Madrid en Espagne et à Lanzarote aux Îles Canaries.

Conclu en présence de la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, cet accord stratégique couvre les quatre prochaines saisons touristiques et prévoit la programmation à terme de quatre nouvelles routes internationales vers Dakhla.

Ainsi, la compagnie aérienne irlandaise s’engage à renforcer la connectivité aérienne de Dakhla à son vaste réseau international.

La première étape de cet accord prévoit le lancement, à partir de janvier 2025, de deux nouvelles dessertes aériennes reliant l’aéroport de Dakhla à Madrid en Espagne et à Lanzarote aux Îles Canaries, à raison de deux fréquences par semaine.

A travers ce lancement, Ryanair deviendra le quatrième partenaire de l’ONMT à ouvrir une desserte internationale directe vers Dakhla, après la Royal Air Maroc (RAM), Binter Canarias et Transavia.

Dans une déclaration à la presse, Mme Ammor, a souligné que l’objectif du lancement de ces deux nouvelles lignes aériennes est de renforcer la connectivité aérienne vers la ville de Dakhla, qui connaît un grand développement dans le secteur touristique, d’autant plus qu’elle est une destination de choix pour les sports nautiques.

Pour sa part, le PDG de Ryanair, Eddie Wilson, a fait savoir que ces deux dessertes aériennes sont de nature à renforcer les flux touristiques au niveau de la région Dakhla-Oued Eddahab, émettant le souhait que cette étape est le prélude pour élargir davantage la connectivité aérienne avec Dakhla qui se veut une destination touristique exceptionnelle.

“Nous sommes très satisfaits de nos opérations au Maroc’’, s’est-il félicité, mettant l’accent sur la performance du système aéroportuaire.

Il a également fait savoir que Ryanair a réalisé des investissements importants depuis 2006, mettant l’accent sur la coopération étroite avec les autorités marocaines pour améliorer la connectivité aérienne au Maroc.

Dans le détail, la nouvelle liaison Dakhla-Madrid offrira une première connexion directe avec la péninsule ibérique, en desservant l’aéroport de Barajas, l’un des plus grands hubs aériens européens.

La desserte Lanzarote-Dakhla viendra compléter l’offre depuis les îles Canaries, un marché clé pour Ryanair, largement connecté aux destinations européennes.

Ces nouvelles lignes aériennes permettront de doubler la capacité internationale actuelle de l’aéroport, portant ainsi l’offre à près de 47.000 sièges. Elles feront également de l’Espagne le premier marché émetteur vers Dakhla, devant la France.

L’accord entre l’ONMT et Ryanair prévoit, par ailleurs, le lancement de nouvelles dessertes aériennes reliant les principales villes européennes à l’aéroport de Dakhla, facilitant ainsi l’accès des touristes européens à cette destination en plein essor et contribuant à son développement.

Des campagnes de promotion conjointes entre l’ONMT et Ryanair seront menées pour mettre en avant les potentialités touristiques de la destination Maroc et promouvoir les nouvelles lignes aériennes créées.

S’inscrivant dans le sillage de l’accord signé entre l’ONMT et Ryanair en décembre 2023, ce nouveau mémorandum d’entente confirme le fort potentiel de la destination Maroc et l’intérêt porté par Ryanair pour cette destination.

A noter que le transport aérien, pilier de la Feuille de route du tourisme 2023-2026 et du plan d’action de l’ONMT qui en découle “Light in Action”, se renforce davantage en faveur d’un meilleur rayonnement des destinations touristiques marocaines.

La cérémonie de signature de ce mémorandum d’entente a été marquée par la présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, du gouverneur de la province, Mohammed Rochdy, du président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja et du président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, ainsi que le président du Conseil régional du Tourisme, les directeurs de l’ONMT, et les représentants de la Confédération Nationale du Tourisme (CNT).

LR/MAP