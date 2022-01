Maroc-Etats Unis-Israël | 1 an déjà et… Ce n’est qu’un début !

Partager Facebook

Les accords Maroc-Etats Unis-Israël ont célébré, mercredi 22 décembre 2021, leur premier anniversaire.

Signés devant SM le Roi Mohammed VI, au Palais Royal de Rabat, le 22 décembre 2020, ces accords ont ouvert la voie à une coopération stratégique approfondie et multisectorielle entre Rabat, Washington et Tel-Aviv. En l’espace de 12 mois, le partenariat triangulaire (Maroc-Etats-Unis-Israël), a connu un élan significatif dans tous les domaines, aussi bien politique qu’économique et stratégique. Entre le Maroc et Israël, les échanges ont été intensifs et constructifs entre les responsables des deux pays.

Ainsi, il a été procédé à l’installation de cinq groupes de travail sectoriels. A la clef, la signature de plusieurs accords de partenariat couvrant plusieurs domaines (investissement, agriculture, eau, environnement, tourisme, science, innovation, énergie). La reprise des relations Maroc-Israël a été couronnée par des visites effectuées par de hauts responsables israéliens au Maroc. Il s’agit de Yaïr Lapid (ministre des Affaires étrangères) et Beny Gantz (ministre de la Défense), qui étaient en visite au Maroc, respectivement les 10 et 11 août et les 24 et 25 novembre 2021. Lors de ces visites, 12 accords de coopération ont été signés entre Rabat et Tel-Aviv.

Il a été procédé, en outre, à l’ouverture d’un bureau de Liaison d’Israël au Maroc et vice-versa, outre le lancement de liaisons aériennes, dans les deux sens entre les deux pays. L’apparition d’une nouvelle souche du Coronavirus, «Omicron», a certes donné un coup de frein à la coopération touristique entre Rabat et Tel-Aviv, mais ce n’est que partie remise. De la même manière qu’il l’a fait avec la partie israélienne, le Maroc sous la conduite de SM le Roi, a veillé au renforcement de ses relations avec les Etats-Unis. A ce jour (24 décembre 2021), plus de 150 entreprises américaines sont actives dans différentes villes du Royaume.

A l’occasion de la célébration du 1er anniversaire de l’accord trilatéral (Maroc-Etats-Unis-Israël), le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita et ses homologues américain (Antony Blinken) et israélien (Yaïr Lapid) se sont réunis par visioconférence, mercredi 22 décembre 2021. Lors de cette rencontre à laquelle a également pris part David Greene en sa qualité de Chargé d’Affaires de l’Ambassade US à Rabat, Blinken a affirmé que l’accord tripartite entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël, «amorce une nouvelle ère de paix, de stabilité, d’opportunités et de compréhension». Tout cela ne fait pas oublier au Royaume, la cause palestinienne.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, n’a d’ailleurs pas cessé d’insister sur ce point depuis que ledit accord tripartite a été conclu il y a un an de cela.

MN