Maroc-Djibouti | Accord pour promouvoir la coopération dans les domaines liés à la chose religieuse

Un accord a été signé, mercredi à Rabat, entre le ministère des Habous et des affaires islamiques du Maroc et son homologue de Djibouti, pour consolider la coopération entre les deux pays dans les domaines liés à la chose religieuse.

Signé par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufik, et le ministre djiboutien des Affaires musulmanes, de la culture et des biens waqfs, Moumin Hassan Barreh, cet accord vise à promouvoir l’échange d’expériences dans ces domaines, favoriser la modération religieuse et le juste milieu et à éviter la violence et l’extrémisme.

Le renforcement des relations entre les deux ministères vise l’intérêt des deux pays, a déclaré M. Taoufik à la presse en marge de la cérémonie de signature, mettant en exergue les liens historiques unissant le Maroc et le Djibouti ainsi que les autres pays de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest qui aspirent à profiter de l’expérience marocaine.

“Le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, renouvelle ses liens avec les pays d’Afrique, et cherche toujours à échanger les expertises et les expériences conformément aux principes et enseignements de notre religion”, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Moumin Hassan Barreh a fait savoir que ledit accord permettra au Djibouti de bénéficier des grandes réalisations du Royaume en matière de gestion de la chose religieuse et d’ouvrir des perspectives prometteuses de coopération entre les deux pays.

Le Djibouti “veille toujours sur le renforcement de “l’unité nationale, la sécurité sociale et sur la promotion des valeurs de modération et de tolérance”, a-t-il ajouté.

LR/MAP