Maroc-BAD | Mme Fettah loue la qualité des relations de coopération financière et technique

La ministre de l’Economie et des finances, Nadia Fettah, a loué, mardi à Rabat, la qualité des relations de coopération financière et technique qui lient, de longue date, le Royaume du Maroc à la Banque africaine de développement (BAD).

Mme Fettah, qui a reçu une délégation composée de neuf Administrateurs de la BAD, en mission de consultation au Maroc du 26 au 30 septembre, a remercié, à cet égard, cette délégation pour l’appui apporté par la Banque au Royaume dans la mise en œuvre de plusieurs réformes structurantes engagées sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notamment dans les domaines de l’administration publique, de la gouvernance, de la santé, de l’éducation, du secteur financier et de la compétitivité de l’économie, indique un communiqué du ministère de l’Economie et des finances.

La ministre a également salué l’accompagnement apporté par la BAD pour la mise en œuvre de plusieurs projets d’infrastructure qui ont considérablement contribué à une meilleure inclusion des populations, notamment les jeunes et les femmes.

Pour leur part, les Administrateurs de la Banque ont salué la pertinence des réformes engagées par le Royaume et qui font du Maroc un modèle à suivre pour d’autres pays africains, tout en soulignant la disposition de la BAD à poursuivre et à renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Royaume.

Cette mission de consultation, qui s’inscrit dans le cadre des visites annuelles des membres du Conseil d’administration de la BAD aux pays membres régionaux de la Banque, vise à évaluer la qualité de l’appui de cette institution à notre pays et avoir une perspective des grandes priorités du Gouvernement marocain.

LR/MAP