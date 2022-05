Maroc-Allemagne | Volonté commune de renforcer la coopération économique

Partager Facebook

La ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui, s’est entretenue, lundi à Rabat, avec la secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), Bärbel Kofler, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Lors de cet entretien, qui s’est déroulé en présence du nouvel Ambassadeur d’Allemagne au Maroc, Robert Dolger, les deux ministres ont mis en avant le partenariat solide et l’importance des relations maroco-allemandes et se sont réjouies de la qualité et de la densité de la coopération financière et technique entre les deux pays, indique un communiqué du ministère.

Elles ont, en outre, réaffirmé leur volonté commune de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Mme Fettah Alaoui a salué, dans ce cadre, l’appui financier apporté au Maroc par le gouvernement allemand lors de la crise de la Covid-19, ainsi que l’initiative allemande “Partenariat pour encourager les réformes”, lancée en 2019, qui constitue un cadre nouveau et prometteur de coopération entre les deux pays.

De son côté, Mme Kofler a souligné l’importance particulière accordée par le gouvernement allemand au partenariat avec le Maroc et la volonté d’étendre son champ à d’autres secteurs prioritaires, tels que les domaines de la transition verte, fait savoir la même source.

Elles ont, par ailleurs, passé en revue les principales réformes engagées par le Maroc en ligne avec les conclusions du rapport sur le Nouveau Modèle de Développement ainsi que les chantiers prioritaires lancés dans ce cadre, conclut le communiqué.

