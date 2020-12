L’Union des communautés juives d’Italie salue les efforts de SM le Roi en faveur de la paix

Partager Facebook

La présidente de l’Union des communautés juives d’Italie, Noemi Di Segni, a exprimé sa haute appréciation et sa grande estime pour les efforts de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la paix et de l’entente entre les peuples.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Di Segni a souligné que “le fait d’œuvrer en faveur de l’entente et de la coexistence entre les peuples, les cultures et les identités constitue aujourd’hui l’un des plus grands défis”, relevant que l’initiative du Souverain contribuera à atteindre cet objectif et aura assurément des résultats “encourageants”.

Elle a, dans ce sens, affirmé que la Déclaration tripartite USA-Maroc-Israël constitue un tournant historique qui “donne de l’espoir pour récolter les fruits” de cette initiative, au service notamment de la paix.

Pour Mme Di Segni, “l’histoire nous apprend que les échanges entre les pays apportent les meilleurs résultats et les meilleures garanties pour lutter contre toutes les formes d’extrémisme”.

Elle a ainsi estimé que la relation entre le Maroc et Israël va s’intensifier, “ce qui permettra de prendre des décisions stratégiques dans l’avenir et c’est une très bonne chose”.

Outre les bénéfices directs qui seront réalisés sur les plans économique, culturel, et spirituels, la présidente de l’Union des communautés juives d’Italie a relevé que la nouvelle ère dans les relations entre le Maroc et Israël contribuera également à instaurer la paix et la stabilité dans la région.

