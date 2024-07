Loudyi s’entretient avec le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso

Partager Facebook

En exécution des Très Hautes Instructions Royales, M. Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense nationale, a reçu mercredi au siège de cette Administration, le Général Kassoum Coulibaly, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso, en visite de travail au Royaume, accompagné d’une importante délégation et de l’Ambassadeur du Burkina Faso accrédité à Rabat.

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre les deux pays, a été marquée par la signature de l’Accord de coopération dans le domaine militaire entre le Maroc et le Burkina Faso, et ce, en présence du Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud.

Ledit Accord de coopération concerne notamment les domaines de la formation, des entrainements et exercices, du soutien technique et d’échange d’expertise, de la santé militaire, ainsi que divers domaines d’intérêts communs.

M. Loudyi a mis en exergue l’Initiative Royale visant à transformer la façade atlantique de l’Afrique en un pôle d’intégration économique, un espace de paix, de stabilité et de prospérité partagées, incluant tous les pays de la bande atlantique du Continent, et facilitant également l’accès des pays enclavés du Sahel à l’océan atlantique.

M. Coulibaly a souligné le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc, et a saisi cette occasion pour exprimer son admiration pour les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et de portée régionale au profit de l’Afrique, lancées sous le Leadership de Sa Majesté Le Roi, faisant du Maroc un acteur dynamique de stabilité, de progrès et de paix pour son voisinage, notamment africain.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté communes de consolider, à l’avenir, leurs relations à travers la mise en œuvre des dispositions de l’Accord de coopération dans le domaine militaire signé ce jour, reflet des relations d’amitié et de respect mutuel qui lient les deux pays.

